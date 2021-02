Um homem assaltou o carro de um casal de comerciantes, em Albufeira, e fugiu com uma mala com mais de dois mil euros em dinheiro e um telemóvel topo de gama.Segundo oapurou, o crime ocorreu na rua Teixeira Gomes, em frente a uma loja de máquinas automáticas de venda de alimentos e bebidas, que é gerida pelas vítimas.O assaltante aproveitou o momento em que o casal estava a abastecer as máquinas para fazer o furto. A GNR está a investigar e recuperou alguns documentos que estavam dentro da mala.