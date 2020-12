Ladrão assume cinco roubos violentos mas confessa mais do que o descrito na acusação

Ao coletivo de juízas do Tribunal de São João Novo, no Porto, o ladrão, de 19 anos, que está em prisão preventiva, assumiu ter cometido os cinco assaltos violentos pelos quais começou esta quinta-feira a ser julgado com mais seis comparsas. Confessou ter assaltado dois taxistas e que um deles foi trancado na mala do carro durante 20 minutos. Porém, contestou o valor de 400 euros que o grupo lucrou com o roubo e que está descrito na acusação. Diz que, afinal, os levantamentos feitos com o cartão de multibanco da vítima foram de 1260 euros. "Fomos a três multibancos com três cartões diferentes. A quantia é bem superior à apontada", afirmou.

Outra das situações que assumiu ocorreu em outubro do ano passado. Contou que participou nas agressões a um jovem estudante de doutoramento - que foi obrigado a revelar os códigos do cartão de multibanco com os quais os ladrões fizeram levantamentos e compras num valor que ultrapassa os 25 mil euros. A vítima foi sequestrada durante quatro horas. Às magistradas confessou também ter assaltado um casal, na serra do Pilar, em Gaia, a quem roubou, com os cúmplices, um BMW, assim como um motorista da Uber.

Além deste arguido há ainda um outro que está preso. Três estão em casa com pulseira eletrónica e dois estão em liberdade. Respondem por roubo agravado e sequestro.