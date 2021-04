Ladrão ataca dezenas de idosas na rua no Norte do País

Saía de casa, em Ermesinde, no Audi A6 preto, dirigia-se a uma zona rural e abordava idosas, entre 80 e 95 anos, na rua. Sem sair do carro, fazia-se passar por um familiar que já não via as vítimas há muito tempo ou por avaliador de peças em ouro e pedia-lhes para ver anéis, brincos ou outras peças valiosas. Sacava-as, por vezes de forma violenta, e fugia a alta velocidade.Só desde janeiro, a GNR registou, nos distritos do Porto, Braga e Aveiro, dezenas de vítimas deste homem de 43 anos que foi detido em flagrante pelo Núcleo de Investigação Criminal, após roubar dois anéis a uma idosa de 93 anos, quarta-feira. Era este o seu ‘trabalho’, pelo menos desde janeiro, quando o primeiro caso foi registado pela GNR, no Vale do Sousa. Presente a juiz, esta quinta-feira à tarde, em Penafiel, saiu em liberdade, obrigado a apresentações semanais.A GNR não descarta a existência de outras vítimas e deixa vários conselhos aos idosos: "Não confie em estranhos, bem-falantes e cheios de boas intenções, não demonstre estar sozinho em casa, sempre que possível anote dados de veículos estranhos na zona, e denuncie todas as situações que conheça."