Ladrão aterroriza comerciante durante um ano

A primeira queixa da vítima, de 29 anos, chegou à PSP a 1 de janeiro. Apanhou o ladrão dentro da loja que explora, no centro de Lisboa, e foi ameaçado por este, que conseguiu fugir com a caixa registadora, onde estavam 250 €. Mas, no total, o cadastrado, de 31 anos, sacou 1000 € em dinheiro e diversos bens, resultado de pelo menos quatro furtos, cometidos sempre de madrugada. Após ter sido surpreendido pelo comerciante, passou a aterrorizá-lo. Por três vezes, passou pela loja da vítima para o ameaçar de morte, furtando objetos que se encontravam expostos para venda. Esta terça-feira, a PSP anunciou a sua detenção. Ficou em prisão preventiva. Ao CM, fonte policial adiantou que o homem tem 80 processos no cadastro, a maioria por roubo.



