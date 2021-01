Ladrão aterrorizava alunos em Famalicão

Há vários meses que os alunos de Vila Nova de Famalicão viviam aterrorizados por causa de um ladrão que seguia as vítimas para as assaltar, junto dos estabelecimentos de ensino. Ontem, a PSP deteve o assaltante, depois de uma investigação que estava a decorrer e conta já com 16 queixas. As vítimas identificaram o agressor.



O ladrão costumava vigiar os alunos, todos menores de idade, e seguia-os até locais menos movimentados onde, através de ameaça, lhe roubava o telemóvel, dinheiro e até peças de vestuário e calçado. A PSP deteve o suspeito e acredita que pode haver mais vítimas. Esta terça-feira é ouvido no Tribunal de Guimarães por um juiz.



