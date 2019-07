Ladrão atira de arriba carro furtado em Sintra

Um ladrão, de 31 anos, furtou um carro e atirou-o de uma arriba com 80 a 100 metros de altura junto à praia do Magoito, em Sintra. O homem, oriundo de um país do Leste europeu, decidiu desfazer-se da viatura já que a GNR estava à sua procura.



Foi detido pouco depois. O homem, já conhecido na zona por pequenos furtos e por consumo excessivo de álcool, terá furtado o carro a um vizinho, no Magoito. Moradores dizem que o detido é conhecido por provocar desacatos naquela zona. No local esteve a Polícia Marítima e os bombeiros de Sintra.

