Ladrão cadastrado preso por violência doméstica em Sintra

Um homem de 26 anos, já com pena de prisão cumprida por roubos e furtos, foi preso pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Lisboa por violência doméstica sobre a namorada, de 22.

Ao que o CM apurou, foi a mãe da vítima a apresentar queixa contra o detido.

Em pouco mais de um ano de namoro, a jovem foi agredida com frequência, e até forçada a demitir-se do emprego devido às ameaças que sofria no local de trabalho.

O suspeito foi apanhado pelos militares do NIAVE de Lisboa ontem, quinta-feira, em Lameiras, localidade do concelho de Sintra onde agora residia.

Presente a tribunal, ficou em prisão preventiva.