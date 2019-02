Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão cede a pedido de idosa e deixa-lhe 400 euros

Homem foi detido, em Loures, e condenado a quatro anos e meio de prisão efetiva. Já tinha sido condenado 13 vezes.

Por J.T. | 09:49

Aproveitando-se do facto da vítima ser idosa, andar de muletas e de ter ido levantar a reforma nesse dia – 14 de junho de 2015 –, o ladrão entrou na casa da vítima, em Loures, e retirou um envelope com 800 euros da mesinha de cabeceira.



Maria implorou para que Miguel não levasse o dinheiro todo, e este deixou-lhe 400 euros. Foi detido mais tarde e condenado a quatro anos e meio de prisão efetiva. Recorreu da pena, mas o Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a decisão. O homem já tinha sido condenado 13 vezes e esteve mesmo fugido da cadeia.



As primeiras condenações começaram aos 20 anos, por condução sem habilitação legal, na zona de Elvas, de onde é natural. Seguiram-se os furtos, os roubos e chegou a cumprir seis anos de prisão efetiva.



Durante a pena evadiu-se da prisão e esteve em parte incerta durante um ano, três meses e 13 dias. Foi capturado e saiu em liberdade condicional em novembro de 2014. Queria agora uma pena suspensa, mas o juiz voltou a colocá-lo na cadeia.