Ladrão condenado por roubar duas televisões

O furto a um restaurante, na rua de S. Roque da Lameira, no Porto, foi cometido na madrugada do passado dia 6 de fevereiro.O ladrão, de 29 anos, acedeu ao estabelecimento através de um buraco redondo que fez no vidro, isto depois de ter usado um macaco para dobrar a grade de proteção da montra.Uma vez no interior apoderou-se de duas televisões, no valor de 1900 euros, e de dois euros que estavam na máquina registadora.O ladrão, de nacionalidade espanhola, foi agora condenado a dois anos e oito meses de prisão, suspensa, pelo crime de furto qualificado.Estava em prisão preventiva à ordem deste processo, julgado no Tribunal de S. João Novo, no Porto, mas foi colocado em liberdade, após a leitura do acórdão. Ficou ainda sujeito a fazer um tratamento à toxicodependência.Refere o processo que o crime foi cometido às 05h45. O Ministério Público diz que o arguido agiu mediante um plano que traçou para se apropriar de bens que pudesse depois vender.Após ter fugido do restaurante, o ladrão carregou as duas televisões pela rua e entrou num carro que estava estacionado na rua da Maceda - depois de ter forçado as borrachas de uma das portas da viatura.Foi nesse momento que passou uma patrulha da PSP e que, ao ver o ladrão, o deteve em flagrante.Após ser ouvido por um juiz, o arguido foi mandado para a cadeia, uma vez que o magistrado entendeu que, em liberdade, o arguido iria continuar a cometer crimes semelhantes.