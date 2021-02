O ladrão, de 36 anos, tinha sido denunciado à GNR em janeiro, logo após o furto a uma moradia abastada, em Calheiros, Ponte de Lima, de onde levou um cofre com mais de trinta mil euros. No entanto, inquirido pelos militares, o suspeito negou o crime. Agora, um mês após o furto, a GNR deteve o assaltante e recuperou o cofre, ainda com 23 550 euros.