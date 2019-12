Ladrão cumprimenta farmacêuticos: "Olá, está tudo bem? Passe o dinheiro todo"

"Olá, está tudo bem? Então, passe o dinheiro todo da caixa que isto é um assalto". Foi desta forma inusitada que um homem abordou, esta sexta-feira de manhã, os dois diretores técnicos de uma farmácia, na Granja, em Vila Nova de Gaia. Viria a ser apanhado logo depois, na estação de comboios.O assaltante, com cerca de 30 anos e munido de uma faca, virou-se para aqueles responsáveis, mas também para dois clientes que se encontravam na farmácia Cruz, na rua Oliva Teles. "Obrigou-nos a entregar os 100 euros que tínhamos na caixa registadora. Ameaçou-nos com a faca e nós tivemos receio", contou, ao, Maria João Lima, diretora técnica."Só tínhamos este dinheiro porque não temos tido muitos clientes desde que as obras nesta rua começaram, há cerca de oito meses. Mas já não é a primeira vez que somos assaltados. Há uns anos, entraram aqui com uma pistola", acrescentou."Quando vi a faca, fiquei cheia medo. Recuei logo para a parte traseira da farmácia", relatou Adelaide Ferreira, uma das clientes que se encontrava no estabelecimento àquela hora.O alerta foi dado, cerca das 12h00, para a GNR de Arcozelo. Os militares foram rápidos a chegar ao local e acabaram por apanhar o assaltante, a cerca de 100 metros da loja, escondido na estação de comboios da Granja. O homem foi inicialmente levado novamente à farmácia, onde viria a ser reconhecido pelas vítimas, acabando por ser detido e transportado para o posto da GNR.