Ladrão de banco cai e acaba preso em Loulé

A GNR deteve um homem, de 40 anos, que estava a assaltar o balcão do banco Millennium em Boliqueime, Loulé, na noite de quinta-feira.



O alvo do ladrão era um cofre com milhares de euros. Ainda tentou fugir, mas caiu e foi detido. Já com antecedentes, ficou ontem em prisão preventiva.