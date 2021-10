Um homem que a 18 de julho roubou um carro com recurso a uma faca e violência física – e tentou ainda levar mais dois automóveis da mesma forma, não conseguindo concretizar estes crimes –, na Amora e na Torre da Marinha, foi agora acusado pelo Ministério Público do Seixal.



O assaltante, que está em prisão preventiva, foi apanhado na altura com uma soqueira e três navalhas. Vai responder por três roubos (um consumado e dois tentados) e posse ilegal de arma.

Ver comentários