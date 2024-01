Um homem de 36 anos, suspeito de, pelo menos, 13 crimes de furtos em residências, igrejas e associações recreativas, no concelho de Tondela, foi detido pela GNR. Vai aguardar julgamento em prisão preventiva.





No caso das residências, o suspeito vigiava as rotinas dos moradores e atuava quando estes se ausentavam. Já as igrejas e associações eram assaltadas sobretudo durante a noite. O suspeito entrava nos edifícios após arrombar a porta de entrada. O homem foi levado para o posto da GNR de Tondela e depois presente a um juiz do tribunal da comarca, que o colocou em prisão preventiva.