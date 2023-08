Um homem, de 27 anos, foi detido pela PSP por furto no interior de residências. A detenção acontece depois de mais um assalto a uma moradia, na zona do Porto de Mós, em Lagos, de onde foram furtados artigos em ouro no valor de 56 mil euros.Segundo a PSP, foram feitas diligências que levaram à detenção do suspeito. A maioria dos artigos furtados foi recuperada, assim como artigos provenientes de outros assaltos, ocorridos essencialmente em moradias na cidade de Lagos. O detido está indiciado por cinco crimes de furto qualificado e outros cinco crimes idênticos, na forma tentada.