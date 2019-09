Ladrão de distribuidores de bebidas volta a atacar

O assaltante que anda a atacar distribuidores de bebidas na Agualva, Sintra, voltou a atacar quarta-feira.Ameaçou com uma pistola dois homens, de 37 e 40 anos, que faziam entregas num café, exigindo uma bolsa com dinheiro, mas estes recusaram e o ladrão acabou por fugir.Deverá ser o mesmo que, quinta-feira da semana passada, atacou dois distribuidores de cerveja a menos de 300 metros.Também com pistola, levou 1746 € em dinheiro e um cheque com o valor de 138 €. A PSP foi ao local e a PJ de Lisboa investiga os crimes.