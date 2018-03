Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão de fruta corta PSP na cara

Homem de 31 anos atingiu polícia de folga com copo partido.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Um ladrão de fruta cortou a cara a um agente da PSP, de folga, com um copo partido. A agressão ocorreu quando a vítima tentou ajudar um colega fardado a fazer a detenção, na Pontinha, Odivelas, e ambos se viram rodeados por quatro agressores. Os dois agentes foram hospitalizados e o agressor, presente a tribunal, foi mandado em liberdade - apesar de ter dito na esquadra que não se importava de ir preso porque quando saísse iria "matar os polícias todos".



Segundo contou ao CM fonte policial, o ataque ocorreu pelas 22h20 de quinta-feira. O assaltante, de 31 anos, estava a furtar fruta de um camião de distribuição que descarregava para um supermercado. O agente da PSP em patrulha viu o movimento suspeito e abordou-o, questionando se tinha autorização para retirar a fruta. O assaltante disse que o proprietário lhe dera permissão. Mas esse homem, a custo, acabou por confessar ao polícia que era mentira.



Nesse instante, mais três suspeitos rodearam o polícia, de 30 anos, e tentaram coagi-lo e impedir a detenção. Ao se aperceber, um agente da PSP de folga, de cerca de 50 anos, foi em socorro do colega. Os polícias deram ordem para os quatro se afastarem, mas estes desobedeceram. O que estava a furtar a fruta partiu um copo de vidro e golpeou na cara o PSP mais velho, que caiu no chão. O agente fardado tentou ajudar o colega e, ao mesmo tempo, defender-se, sendo golpeado nas mãos.



Após a chegada de apoio ao local, o agressor foi detido. O Tribunal de Loures deixou-o sair em liberdade.