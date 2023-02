Ficou em prisão domiciliária e com pulseira eletrónica o homem, de 69 anos, que agrediu com uma barra de ferro um idoso, de 84 anos. A vítima, proprietária do terreno onde o agressor cortava lenha, foi surpreendida num pinhal em Vale de Açor, em Miranda do Corvo.









O homem foi esta terça-feira presente a um juiz de instrução criminal do Tribunal de Coimbra, indiciado por um crime de homicídio qualificado na forma tentada. O idoso já não corre risco de vida, mas continua internado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.