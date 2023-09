Um carteirista de 24 anos, que há meses tinha sido detido em Lisboa e libertado pelo tribunal com proibição de frequentar a Baixa e a zona histórica da capital, voltou esta terça-feira a ser detido pela PSP por novo crime, mas na cidade do Porto. O homem, juntamente com a companheira, de 22 anos, roubou a carteira a uma idosa, mas foi apanhado pela PSP. Ambos foram detidos.