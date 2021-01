Ladrão de Montemor-o-Novo vai hoje a tribunal

O autor do furto de uma carrinha Mercedes na noite desta quinta-feira, em Montemor-o-Novo, que tinha no interior um menino de sete anos, é um homem de 42 anos. Toxicodependente, e residente na área metropolitana de Lisboa, deverá ser presente a tribunal pelas 14h00 desta sexta-feira, no Campus de Justiça, em Lisboa.O ladrão, conhecido da PSP e GNR da área de Lisboa, é natural de Beja. PSP e Polícia Judiciária, que investigam o caso, acreditam que possa ter-se deslocado à zona de Montemor-o-Novo para comprar estupefacientes. O furto da carrinha Mercedes à porta do restaurante ‘Lagar do Xisto’, em Montemor-o-Novo, está a ser considerado como de ocasião.Só depois de ter arrancado na viatura é que se apercebeu que uma criança estava no interior da mesma. O menor veio a ser deixado junto a um café em Sete Rios, Lisboa.O ladrão veio depois a abandonar a carrinha Mercedes junto ao bairro da Quinta do Loureiro, em Lisboa.