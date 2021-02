Um homem, de 36 anos, foi detido pela PSP de Braga por ter ameaçado com uma seringa o gerente de um supermercado, em Braga, na quarta-feira à tarde.



O arguido foi interpelado pelo gerente do estabelecimento comercial quando passava na zona das caixas sem pagar artigos que levava com ele. De imediato terá apontado a seringa à vitima, acabando por ser detido pelos agentes da PSP.





Detido vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial.