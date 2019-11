Ladrão devolve cinco euros a vítima no Porto

O assaltante estava ainda em liberdade condicional, depois de ter cumprido uma pena de seis anos e meio de cadeia por roubos violentos.Nos dias 8 e 10 de janeiro, o homem, de 40 anos, voltou a atacar. Abordou dois casais de jovens, no centro da cidade do Porto, mostrou-lhes um objeto em tudo semelhante a uma arma e exigiu-lhes dinheiro. No último crime, as vítimas queixaram-se ao ladrão de que atravessavam muitas dificuldades financeiras e o homem devolveu 5 dos 45 euros que tinha acabado de roubar.O suspeito - que está na cadeia à ordem de outro processo - vai começar a ser julgado este mês. Responde por dois crimes de roubo. "As condenações anteriores não foram suficientes para o afastar da criminalidade e conseguir a sua recuperação social", diz a acusação.O primeiro crime ocorreu na rotunda da Boavista. O homem abordou um casal, levantou a camisola e mostrou um objeto, pelo menos, semelhante a uma pistola. Levou 60 euros. Dois dias depois, o ladrão atacou da mesma forma no jardim das Virtudes. Apoderou-se de 45 euros, mas devolveu depois cinco a uma das vítimas.No jardim das Virtudes, o ladrão aproximou-se das vítimas que estavam a comer numa manta. "Peço desculpa, sei que estão em exames, mas...", disse o homem enquanto levantava a camisola e mostrava o objeto que as vítimas acreditam que seria uma arma de fogo.O ladrão encontra-se atualmente em prisão preventiva à ordem de um outro processo judicial de assaltos violentos, que foram cometidos na cidade do Porto em 2018. Será também julgado por estes crimes.