Ladrão dorme nas casas que assalta em Tomar

Assaltante já estava em liberdade após cumprir uma pena de 19 anos de cadeia. Voltou ao crime e foi novamente preso.

Por Isabel Jordão | 11:04

Passou metade da vida na cadeia e voltou para lá esta semana, depois de ser detido pela GNR, suspeito de ter praticado 22 crimes de furto, um de tráfico de armas e outro de ameaças.



Com 37 anos, o assaltante reside na zona de Tomar e estava há dois anos em liberdade, depois de ter cumprido 19 anos de prisão efetiva, por furtos e tráfico de estupefacientes, entre outros crimes.



Segundo apurou este domingo o CM, o assaltante estava a ser investigado há quatro meses por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar da GNR, que recolheram provas que permitem relacionar o detido com, pelo menos, 22 furtos em casas, carros e estabelecimentos.



Quando entrava nas habitações para as assaltar, tinha por hábito ficar por lá e pernoitar, caso estivessem vazias ou se eram de casas de férias.



Na posse do ladrão foram encontradas três caçadeiras, dois veículos ligeiros, um motociclo e material informático. Tratam-se de artigos provenientes de furtos, que foram apreendidos pela GNR.



Foi também recuperada uma caçadeira furtada, que o assaltante tinha atirado para o rio Nabão. Com a intervenção de militares da Unidade Especial de Operações Subaquáticas, a arma foi recuperada.



O assaltante foi interrogado em Tribunal e já está em prisão preventiva. Na mesma semana, foi a segunda prisão preventiva aplicada a assaltantes detidos pela GNR.



Dias antes, tinha sido detido um jovem de 27 anos, também em Tomar, suspeito de 30 furtos em carros, casas e estabelecimentos.