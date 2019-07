Ladrão em fuga agride agente da PSP em Lisboa

Um homem de 40 anos, em fuga a uma pena judicial de dois meses de prisão que lhe foi aplicada por furtos, agrediu uma agente da PSP na zona de Benfica, em Lisboa, levando a que a mesma fosse hospitalizada.A polícia integrava a patrulha que abordou o detido, e outro homem, quando estes estavam numa viatura a realizar uma manobra perigosa.Foi quando estava a ser identificado pela PSP que o ladrão em fuga reagiu com violência.A agente foi agredida, e o autor da violência fugiu a correr do local. Viria, no entanto, a ser intercetado pouco depois e conduzido ao Estabelecimento Prisional de Lisboa. A polícia recebeu tratamento hospitalar.