Em fuga há mais de meio ano - após ter conseguido escapar às vigilâncias da Polícia Judiciária, nas quais foram detidos os seus três cúmplices por dezenas de assaltos armados -, ‘Fabinho’, 33 anos, decidiu formar um novo gang e continuar a fazer aquilo que sabe melhor: roubar. Com os novos colegas do crime fez vários furtos em casas, arrombando portas e janelas, mas também a lojas com armas de fogo.