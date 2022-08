Ladrão em tronco nu assalta com cutelo de 18 cm em Lisboa

Durante largos minutos, várias pessoas que circulavam na zona de Santos, em Lisboa, temeram pela vida quando viram um homem em tronco nu e o braço coberto por ligaduras a avançar sobre elas empunhando um cutelo com 18 centímetros de lâmina.De forma violenta, exigia dinheiro às vítimas com quem se cruzava. Com receio, algumas acabaram por entregar o que tinham e fugiram para não serem atingidas com o cutelo. O caso, divulgado ontem pela PSP de Lisboa, ocorreu na noite de sábado e terminou com a detenção do suspeito. Foi travado por agentes em patrulha entretanto alertados por transeuntes e depois por duas das vítimas, que deram uma descrição do suspeito.