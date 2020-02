Ladrão empurra idosos para roubar ouro

A GNR está no encalço de um assaltante que, nas últimas semanas, atacou idosos nas suas residências em vários pontos da Margem Sul, derrubando-os para lhes roubar fios e cordões em ouro, ou outros materiais preciosos, que trouxessem ao pescoço.O último crime ocorreu pelas 19h00 de domingo, no centro de Sesimbra. Uma idosa, com cerca de 80 anos, estava sozinha em casa quando decidiu abrir a porta para ver quem lhe estava a tocar à campainha.Mal o fez, foi logo brutalmente empurrada por um homem, caindo desamparada no chão. Aterrorizada, e sem ouvir do assaltante uma única palavra, a vítima foi impotente para impedir que o ladrão lhe puxasse um fio de ouro que trazia ao pescoço, fugindo em seguida. Poderia ter um carro parado perto.A vítima pediu ajuda a vizinhos, que chamaram a GNR e o INEM. Apesar de não ter sofrido ferimentos graves, a idosa teve de receber apoio médico.Os militares da GNR de Sesimbra tomaram conta da ocorrência. Interrogaram a vítima do crime, procurando obter o máximo possível de informações e dados descritivos sobre o assaltante. Osabe que o perfil obtido encaixa nas informações já recolhidas pelos investigadores do Comando de Setúbal da GNR sobre um homem responsável por vários crimes do género em vários pontos da Margem Sul.A maioria destes roubos, considerados de oportunidade, têm acontecido na zona de Palmela. Os investigadores procuram agora conseguir localizar e prender o assaltante.