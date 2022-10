Ladrão encapuzado assalta supermercado em Torres Vedras

Um ladrão encapuzado, e armado com uma arma de cano curto (aparentemente uma pistola), assaltou um supermercado em Outeiro da Cabeça, Torres Vedras, pelas 18h30 de quinta-feira.

No interior do estabelecimento comercial estava apenas uma pessoa, que seria o funcionário ou gerente do estabelecimento, que ameaçado com a arma de fogo foi obrigado a entregar uma quantia em dinheiro.

O ladrão fugiu e no exterior estava um comparsa ao volante de um carro. A dupla fugiu na mesma viatura.

A GNR tomou conta da ocorrência e passou a investigação à Polícia Judiciária.