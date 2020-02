Ladrão engole ouro roubado para o tentar esconder da GNR e acaba hospitalizado

Um homem com cerca de 40 anos, de nacionalidade guineense, assaltou este domingo, cerca das 9h00, um casal de idosos que estava em casa em Vila Nova de Famalicão, tendo levado o ouro dos idosos.O ladrão foi apanhado em flagrante pelo marido e depois surpreendido pela mulher que tentou mandar o homem embora. O assaltante reagiu com violência e apertou o pescoço da vítima, posteriormente colocou-se em fuga.O casal contatou de imediato os familiares que ainda perseguiram o ladrão. Foi um dos filhos do casal que apanhou o homem que estava já a entrar num táxi.O ladrão, segundo relata a vítima, tinha o ouro escondido na boca e terá engolido as peças com a chegada da GNR. Este foi então detido e levado para o hospital.As peças de ouro foram entretanto devolvidas ao casal.