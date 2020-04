Ladrão entra pela janela e rouba carteira de mulher em Espinho

Um assaltante furtou uma carteira, esta sexta-feira à tarde, de uma residência em Espinho. O homem entrou por uma janela do rés do chão da casa localizada no cruzamento da Rua 28 com a 19.

A PSP investiga o caso. A moradora não se apercebeu da presença do ladrão no interior da casa.

O valor, em dinheiro, que foi levado ainda não foi divulgado.