Ladrão escala residência para assaltar na Amadora

Um homem, de 29 anos, foi detido pela PSP da Damaia, na Amadora, após ter escalado uma casa naquela localidade, com o objetivo de a assaltar. A dona do imóvel levou os agentes até à casa de banho da habitação, onde o assaltante se escondeu.



O crime ocorreu na quarta-feira. A PSP foi ao local após receber denúncias de que um ladrão tinha sido visto a escalar um terraço. Os agentes entraram no apartamento, onde estava a moradora. Viram o assaltante, mas este fugiu. Só com a ajuda da dona da casa foi possível localizá-lo na casa de banho e prendê-lo. Recolheu em prisão preventiva.



