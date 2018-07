Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão esconde em poço bens que roubou

Bombeiros de Fátima chamados a retirar a água para recuperar artigos.

Por Isabel Jordão | 09:17

Um homem suspeito de fazer pelo menos 17 assaltos a casas e lojas, na cidade de Fátima, escondeu parte dos artigos furtados num poço-cisterna, que teve de ser esvaziado pelos bombeiros para a GNR recuperar e apreender os bens.



O assaltante, de 32 anos, solteiro, sem profissão, reside na Ramila, Fátima, e o poço-cisterna situa-se junto à casa. Tinha uma grande quantidade de água, que foi retirada pelos Bombeiros Voluntários de Fátima, numa operação que se prolongou por três horas.



No fundo do poço estavam, entre outros artigos, várias armas de fogo, nomeadamente uma caçadeira, dois sabres e duas pistolas, que foram apreendidas. Na busca à residência, a GNR encontrou ainda diverso material informático, ferramentas e telemóveis furtados.



Os assaltos começaram há um ano e ocorriam quando as casas estavam vazias e as lojas fechadas, através de arrombamento ou escalamento.



A GNR não tem dúvidas que os crimes eram "pensados e planeados", disse ao CM o capitão Carlos Canatário, comandante do destacamento de Tomar, adiantando que estavam a criar um sentimento generalizado de insegurança junto da população. Há registo de, pelo menos, 17 furtos qualificados, que foram investigados pelo posto de Fátima, em coordenação com o Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Tomar.



O assaltante estava a ser investigado há um ano e foi detido na quarta-feira pela GNR, aguardando julgamento em prisão preventiva.