Ladrão escondido debaixo da cama em assalto a casa no Porto

Entraram na moradia por uma das portadas, conseguiram neutralizar o alarme, pegaram em duas bolsas de viagem e furtaram todas as peças valiosas que iam encontrando, na praceta Mestre de Avis, na Foz, no Porto, ontem de madrugada. Um vizinho viu luz na casa e, sabendo que os moradores estavam fora, de férias, ligou para o 112. A PSP foi ao local, entrou na habitação e deteve os dois irmãos, de 31 e 34 anos. Um tinha-se escondido debaixo de uma cama; o outro estava numa varanda. Tinham recolhido milhares de euros em bens.O assalto ocorreu por volta da 01h00 e a ação de um vizinho foi fulcral para travar o crime. Depois do alerta, uma patrulha da PSP foi de imediato para a casa. Com o apoio de uma Equipa de Intervenção Rápida, os agentes surpreenderam os dois irmãos em flagrante delito. Nas bolsas de viagem, tinham já várias peças de ourivesaria e marroquinaria (colares, fios, pulseiras, brincos e medalhas), além de 21 relógios de marcas conceituadas, como Raymond Weil, e avaliados em milhares de euros - um dos quais estava já no pulso de um dos ladrões. Furtaram também 480 euros em dinheiro. Os bens foram apreendidos, bem como as ferramentas que foram utilizadas no assalto e os dois pares de luvas que os irmãos calçaram durante o ataque para ocultar possíveis vestígios. Os moradores da casa foram alertados.Os dois assaltantes, um operário e um desempregado, ambos residentes no Porto, foram ontem ouvidos em primeiro interrogatório judicial. A PSP está agora a investigar.