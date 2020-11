Ladrão falha furto de 100 mil euros a casa em Lisboa

Um homem de 55 anos foi detido em flagrante pela PSP de Lisboa quando saía de uma casa na zona das Avenidas Novas com anéis e relógios avaliados em 300 euros. O suspeito tinha arrombado a fechadura da habitação com uma chave de fendas e foi caçado ainda no interior - onde estavam artigos avaliados em 100 mil euros.









O crime ocorreu pelas 13h30 de quarta feira. Os bens furtados foram recuperados e devolvidos à proprietária. Segundo a PSP, na habitação estavam outros artigos de joalharia e relojoaria valiosos, no valor global aproximado de 100 mil euros. O ladrão foi presente a tribunal para primeiro interrogatório e está em prisão preventiva.