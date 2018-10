Desempregado, Rui Sousa lançou uma vaga de assaltos, no início deste ano, nas cidades do Porto e de Matosinhos. Com uma arma falsa assaltou, em 47 dias, 14 bancos, farmácias, gasolineiras e um supermercado, arrecadando quase 7200 euros.



Atacou até três vezes a mesma dependência bancária do Millenium ...