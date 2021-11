Ladrão foge de papelaria em Santa Maria da Feira após ser agredido pela dona do estabelecimento com régua de madeira

Um assalto à papelaria Aniceto, em Romariz, em Santa Maria da Feira, foi travado pela dona do estabelecimento. A mulher confrontou o ladrão e enfrentou-o, com uma régua de madeira de um metro.O caso aconteceu, ao final desta tarde de terça-feira, quando a empresária se preparava para encerrar a papelaria.A mulher agrediu o assaltante com o 'metro', usado, normalmente, para medir tecidos. A empresária resistiu e o ladrão acabou por ter de fugir.A GNR esteve no local, mas o caso foi entregue à Polícia Judiciária.