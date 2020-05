Ladrão fugitivo do Tribunal de Instrução Criminal sai em liberdade

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O Tribunal de São João Novo, no Porto, mandou libertar Hugo Saraiva, o jovem ladrão de 21 anos que, em outubro de 2018, protagonizou uma fuga com os tios gémeos do Tribunal de Instrução Criminal (TIC), após o primeiro interrogatório judicial.O arguido estava em prisão preventiva desde dezembro do ano passado, após ter tentado furtar um motorista da Uber, mas foi condenado recentemente a uma pena suspensa de um ano ...