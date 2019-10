Ladrão furtava pastas de dentes em Loulé

No carro do indivíduo, a GNR recuperou ainda outros artigos do mesmo género, furtados antes na mesma cadeia de supermercados, mas nas zonas de Alte e Benafim. "Foram recuperados 72 artigos, com o valor aproximado de 400 euros", adiantou a fonte da GNR. Presente a primeiro interrogatório judicial, o ladrão saiu em liberdade, mas foi-lhe apreendido o título de residência por se suspeitar ser falso.

Quando foi apanhado pela GNR de Salir, em Loulé, o assaltante, de 28 anos, tinha na sua posse uma grande quantidade de pastas de dentes furtadas, bem como cremes hidratantes. Além dos produtos de higiene e cosmética, também se dedicava a furtar café e outros artigos que, segundo o Comando de Faro da GNR, se destinariam a ser posteriormente vendidos.O suspeito, romeno, foi detido por um militar que se encontrava de folga, no interior de um estabelecimento comercial, em Salir, na sequência de um alerta dado pelo responsável da loja. Tentou fugir, mas sem sucesso. Por baixo do casaco, o suspeito vestia uns calções de ciclismo com alças, onde dissimulava vários produtos de cosmética, todos furtados.