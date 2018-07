Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão ilegal detido em Lisboa fica em prisão preventiva

Homem de 31 anos é ilegal e já tem um pedido anterior de afastamento coercivo do país.

Por S.A.V. | 11:32

Um homem de 31 anos, ilegal e com um pedido anterior de afastamento coercivo do País, foi detido pela Polícia Judiciária de Lisboa por vários crimes de roubo à mão armada.



Os assaltos ocorreram a 25 de maio, em vários estabelecimentos comerciais e na via pública, em Lisboa. O ladrão ameaçou com uma arma de fogo e apropriou-se de telemóveis e dinheiro.



O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, ficando em prisão preventiva.



Em comunicado, a PJ assegura que vai prosseguir a investigação "no sentido de apurar o eventual envolvimento do detido em situações criminais idênticas".