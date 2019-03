Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão morde para levar mil euros

Mulher que tinha acabado de levantar dinheiro foi atacada na Amadora.

Por J.C.R. | 10:16

Uma mulher que tinha acabado de levantar mil euros num balcão da Caixa Geral de Depósitos na Amadora foi assaltada poucos metros depois de sair do banco. O ladrão, de 43 anos, tentou levar a mala da vítima pelo método de esticão e mordeu-a num braço quando esta resistiu.



O caso ocorreu pelas 09h20 e poucos minutos depois a vítima entrava na esquadra da Amadora a chorar. Mas a descrição que deu do ladrão e a rapidez dos agentes levou a que o suspeito fosse detido antes das 10h00, no bairro 6 de Maio, ainda com o dinheiro e documentos da vítima no bolso. Já está em prisão preventiva.