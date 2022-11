Ladrão morre após envolver-se em confrontos com morador de casa que assaltou

Dois assaltantes tentaram roubar uma moradia, este domingo, em Santo Amaro, na Madeira, um dos assaltantes acabou por morrer.O filho do proprietário da moradia apercebeu-se da presença dos ladrões e deu o alerta para a PSP, por volta das 16h.Num primeiro momento chamou a PSP que foi até ao local para tratar da ocorrência.Após a saída da PSP do local, os assaltantes regressaram e envolveram-se em confrontos com o filho do proprietário que acabou por esfaquear mortalmente um dos assaltantes.No local estiveram os Bombeiros Sapadores do Funchal que, quando chegaram ao local, o assaltante já estava sem vida.Ao que oapurou, o agressor, filho do proprietário da moradia, será presente a juíz para primeiro interrogatório, esta segunda-feira, para conhecer as medidas de coação.Em atualização.