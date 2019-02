Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão perseguido por civil após assaltar mulher em Lisboa

Assaltante acabou detido e hospitalizado depois de ter caído ao chão.

Por S.A.V. | 08:50

Um homem de 42 anos que furtou a mala de mão a uma mulher de 35, na praça do Comércio, em Lisboa, fugiu a pé e foi perseguido de carro por um condutor.



Acabou detido e hospitalizado depois de ter caído ao chão.



Segundo apurou o Correio da Manhã, o assaltante aproveitou uma distração da vítima.



Fugiu para a praça do Município, onde um agente da PSP acabou por o encontrar caído no chão.



Antes disso, o polícia ouviu a colisão do automóvel - conduzido pelo civil que perseguia o assaltante - contra um pilarete de trânsito.