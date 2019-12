Ladrão preso após assalto a bordel no Campo Grande

Um homem assaltou uma casa de acompanhantes no sábado à tarde, no Campo Grande, em Lisboa. Segundo o CM apurou, após ter ameaçado várias das prostitutas que ali trabalham, fugiu com um montante avultado em dinheiro num Audi cinzento, que viria a ser intercetado horas depois pelas autoridades, entretanto alertadas para o caso.



O suspeito acabou detido. O CM tentou obter mais esclarecimentos sobre o caso junto do Comando Metropolitano de Lisboa e da Direção Nacional da PSP, mas não obteve resposta.

