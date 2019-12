Ladrão preso por esfaquear polícia após assalto em Valongo

O homem de 41 anos que assaltou, no dia de Natal, uma ourivesaria em Valongo, e que esfaqueou um agente da PSP quando estava a ser detido, foi este sábado levado a tribunal e ficou em prisão preventiva. O detido já era conhecido por crimes de roubo, furto e agressões a agentes da autoridade.Da ourivesaria, o ladrão levou peças em ouro e prata e vários relógios. Só na quinta-feira é que o proprietário se apercebeu do assalto e alertou as autoridades.A PSP detetou o homem horas mais tarde e um dos agentes acabou esfaqueado numa das pernas e nas duas mãos.