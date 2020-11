Ladrão preso quando ia às compras na Amadora

Um homem que roubou e assaltou outro, ‘atirando’ a vítima para o hospital, foi detido pela PSP dois dias depois do crime quando andava às compras num supermercado da Amadora.



O suspeito tinha combinado encontrar-se com outro homem, na tarde do dia 11, para comprar bens postos à venda na internet. Mas, assim que chegou, agrediu a vítima e roubou-lhe artigos em ouro no valor de 3000 euros e um telemóvel. Depois fugiu. A vítima teve de receber tratamento hospitalar, mas deu a descrição e dados do assaltante. Na sexta-feira, dia 13, foi reconhecido num supermercado e detido por uma patrulha chamada ao local. Ficou em prisão preventiva.



