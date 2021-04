Augusto Batista foi condenado, esta quinta-feira, pelo Tribunal de Santa Maria da Feira, a uma pena de interdição de frequentar a cidade do Porto durante um período de três anos, num julgamento em que também foi condenado a uma pena de prisão de sete anos pelos crimes de furto e de falsificação de documento.O arguido, de 45 anos, assaltou várias associações, clubes desportivos, postos médicos, um centro paroquial e uma junta de freguesia nos distritos do Porto e Aveiro. Augusto Batista foi absolvido do crime de tráfico de estupefacientes, pois o coletivo de juízes do Tribunal de Santa Maria da Feira entendeu que a droga, encontrada na sua posse, era destinada ao consumo próprio. “Não poderá frequentar o Porto porque é o grande fornecedor aqui da região”, justificou o presidente do coletivo de juízes, durante a leitura do acórdão.