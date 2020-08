Ladrão que agrediu grávida e atacou outra com mata-leão acusado de 17 crimes

Agrediu uma mulher grávida e atacou outra com um golpe mata-leão quando esta estava ao volante do carro. Roubou automóveis, assaltou lojas, casas e pessoas na rua. Em alguns casos, ameaçou as vítimas com facas apontadas ao pescoço.Em poucos meses, um homem, conhecido por ‘Pinizé’, espalhou o terror no concelho de Arouca. Foi capturado pelas autoridades e agora acusado de 17 crimes: furto, roubo e condução perigosa. O arguido, de 25 anos, está em prisão domiciliária numa instituição para fazer um tratamento à toxicodependência. Vai ser julgado em setembro, no Tribunal de Santa Maria da Feira.Refere o processo que o primeiro crime foi cometido a 28 de maio do ano passado. Um dos casos mais graves aconteceu a 23 de setembro.A mulher ficou apeada na EN224.Noutro caso, espancou três amigas para roubar um carro. Uma delas estava grávida. Na lista de crimes, há ainda uma fuga à GNR, após ser surpreendido a conduzir um dos carros furtados. O último crime foi cometido a 28 de setembro, quando ameaçou esfaquear um homem para lhe roubar o carro.