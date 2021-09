A PJ do Porto deteve, em Toulouse, França, um homem que tinha sido condenado a prisão por três roubos a postos de abastecimento de combustíveis, em Paredes.Os crimes foram cometidos com um cúmplice, também preso, em 2012. Depois de ser julgado e punido com cinco anos e três meses de cadeia, o assaltante, de 31 anos, refugiou-se em França, onde acabou por ser localizado e extraditado no âmbito de mandado de detenção europeu. Já foi encaminhado para a prisão.