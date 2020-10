Um homem de 34 anos foi condenado esta quarta-feira, no Tribunal de Aveiro, a seis anos de prisão por roubo, extorsão e coação. Assaltou várias pessoas, em 2016. Abordava-as à saída de bares, dizendo que estas lhe deviam dinheiro. Agredia-as e fugia com dinheiro e cartões. Pouco depois, voltava, com outra roupa, e dizia às vítimas que tinha visto o crime.

