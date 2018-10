Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrão reconhecido em treino no ginásio

Assaltou uma mulher e apontou arma à filha, de 11 anos, no Porto. Não conseguiu ligar Mercedes.

Por Nelson Rodrigues | 09:28

Entrou armado no prédio da rua Caldas Xavier, no Porto, e encostou o cano da arma ao peito de uma mulher, de 43 anos, que estava no hall acompanhada da filha, de 11. Ao perceber que a vítima não se atemorizou, o ladrão virou a arma para a cabeça da criança. Desesperada, a mulher entregou o telemóvel e as chaves de casa e do carro. O pior, para o ladrão, veio depois: uma série de erros e azares levou à sua detenção. Foi recentemente condenado, no Tribunal de S. João Novo, a dois anos de cadeia.



O crime ocorreu a 6 de agosto de 2016. O ladrão, José Silva, já na posse das chaves, colocou as vítimas no elevador, carregando no botão do 6º andar. Ora, a moradora parou o mesmo logo no 2º e perseguiu o homem, que entretanto já estava no seu Mercedes. Só que José Silva não soube trabalhar com o sistema eletrónico da viatura e o carro ficou parado. A mulher abriu a porta do pendura e, enquanto gritava, puxou a chave do carro e recuperou o telemóvel.



O ladrão fugiu a pé e entrou no Mercado do Bom Sucesso, a cerca de 500 metros do local do assalto. Continuou a ser perseguido pela vítima, que só parou após aquele devolver as chaves de casa. O homem acabaria por ser detido ‘apenas’ cinco meses após o crime, quando a mulher o reconheceu a treinar no ginásio que frequentava.



O arguido, que estava em liberdade condicional - cumpriu 10 anos por assaltos violentos - levou dois anos, mas o Ministério Público recorreu: entende que devem ser cinco e meio.